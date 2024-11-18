Николай Басков поднял ценник на свои корпоративы перед Новым годом: что входит в райдер певца

Певец Николай Басков решил поднять гонорары за свои выступления перед Новым годом. Теперь выход на сцену артиста будет стоить 6 млн рублей. При этом увидеть его в качестве ведущего — в два раза дороже. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ценник Баскова увеличился из-за праздников, так как еще в сентябре его выступление стоило 5 млн рублей. Кроме того, исполнитель хочет получать больше и как ведущий. Если раньше ему платили за 6 часов 8 млн рублей, то теперь — 10 млн рублей.

Также заказчику, который захочет пригласить Николая на свое мероприятие, нужно учитывать его райдер. В команду вокалиста входят 27 человек, и всех нужно обеспечить парковочными местами. Требования у певца довольно скромные. Он хочет теплую комнату с хорошим освещением, в которой будут горячие блюда, мед, закуски, а также бутылка шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.

Ранее Николай Басков прокомментировал предложение ввести лимит на гонорары артистов.