Николай Басков поцеловал грудь фанатки во время выступления

46-летний Николай Басков удивил поклонников новой выходкой на недавнем выступлении. Не отставая от своего коллеги Филиппа Киркорова, певец решил тоже припасть к женской груди на публике. Но если исполнитель хита «Цвет настроения синий» только трогал бюст поклонницы, то «натуральный блондин» зашел намного дальше.

Гости мероприятия, на котором Басков исполнял свои главные хиты, засняли видео, на котором видно, как артист приближается к одной из девушек, а затем начинает по очереди целовать сначала одну, а затем вторую ее грудь. При этом фанатка певца не выглядела оскорбленной, лишь приятно шокированной. Так что никаких претензий Николаю явно ждать не стоит.

К слову, Басков не так часто позволяет себе скандальное поведение, чего нельзя сказать о его коллеге Филиппе Киркорове. 55-летний артист то и дело попадает в СМИ из-за своих поступков с журналистами и поклонниками. Так, на недавнем светском мероприятии при общении с репортерами певец ударил корреспондента по гениталиям из-за вопроса про его прическу.

Ранее стало известно, что зрители «напали» на Николая Баскова с критикой. По мнению пользователей Сети, его новая программа «Моя мелодия» стала настоящим провалом.