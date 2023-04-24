«Хуже некуда»: в Сети высмеяли 46-летнего Николая Баскова после публичного провала

Николай Басков считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. В конце 2022 года артист сообщил о перенесенной операции на ноге, вот почему все внимание публики было приковано к его состоянию здоровья. Теперь, когда Басков полностью восстановился, россияне нашли новый повод для разговоров. Речь идет о телевизионной карьере Николая. Мужчина уже давно является неотъемлемой частью одного федерального канала, однако не всем зрителям пришлась его деятельность по душе.

В середине марта состоялась премьера передачи «Моя мелодия», и в роли ведущего выступил Басков. Сперва шоу имело большой успех, а к самому артисту приходили в гости многие именитые коллеги. Например, Игорь Николаев, Любовь Успенская, Филипп Киркоров. Оценила проект и требовательная публика, однако с каждым новым выпуском в Сети появлялись негативные отзывы. Зрители отметили: «Моя мелодия» становится «все хуже и хуже». Подобную позицию они объясняют тем, что передача изжила себя, как и интересные гости.

«Подбор песен неинтересный. Можно уснуть прямо во время просмотра. Хуже некуда. Передача ниже плинтуса, как и предыдущие "Дуэты"» — цитирует «Экспресс газета» разъяренную публику.

На этом пользователи Сети не остановились и потребовали заменить «Мою мелодию» на более увлекательную программу.

К слову, Николай все-таки получил небольшую часть положительных отзывов. Многие фолловеры отметили: артист делает все для того, чтобы поднять рейтинги шоу.

Ранее мы писали о том, что Басков одним словом прокомментировал изменения во внешности Филиппа Киркорова. Высказывание певца читайте в этой статье.