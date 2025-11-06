Николай Басков объяснил, почему Филиппа Киркорова не взяли на его день рождения
Певец Николай Басков рассказал, почему Филиппа Киркорова не было на его дне рождения. В беседе с mk.ru артист признался, что был на Мальдивах, куда поп-короля «не взяли».
Поводом для вопроса журналистов стало заявление Киркорова, который в шутливой форме упрекнул Баскова в том, что тот «зажал» свой день рождения. Именно поэтому, по словам исполнителя хита «Зайка моя», именинник остался без подарка.
Николай подтвердил, что не проводил празднование дня рождения в Москве. Но у него была веская причина. Артист отправился на Мальдивы по приглашению друзей.
«У моей подруги в это время тоже был день рождения. Поэтому мы уехали большим составом. И Филиппа не взяли», — сообщил Басков.
Певец отметил, что уже начал подготовку к своему предстоящему юбилею. В следующем году «золотой голос России» отметит 50-летие, которое планирует провести с размахом.
