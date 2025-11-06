Похудевший Николай Басков в непривычном образе появился на светском мероприятии

Певец Николай Басков посетил светское мероприятие и продемонстрировал постройневшую фигуру. Исполнитель хита «Шарманка» приехал на презентацию книги жены композитора Игоря Крутого Аллы.

49-летний Николай вместо привычного классического костюма выбрал для выхода в свет повседневный стиль. Он надел белую футболку и черную толстовку на молнии с капюшоном. При этом артист заметно преобразился: он избавился не только от лишних килограммов и второго подбородка, но и от морщин.

Он принес для Аллы Крутой огромный букет розовых роз, завернутых в крафтовую бумагу. На мероприятии Баскова сопровождала вдова модельера Валентина Юдашкина Марина.

Как пишет Kp.ru, на презентации также появился Геннадий Хазанов. Он преподнес Крутой букет цветов и продемонстрировал всем, что никуда не уезжал из Москвы вопреки слухам. При этом сатирик избегал фотокамер и общения с журналистами.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Геннадий Хазанов отказался от интервью. Он хотел узнать у сатирика, на какие средства тот приобрел недвижимость, а также «озвучить сомнения в источниках его миллиардов». Также Бородина интересовала позиция артиста по поводу СВО и получения второго гражданства.