Николай Басков о романе с известной певицей: вся правда

Несколько недель назад публика была шокирована и распространяла слухи л романе Николая Баскова с Любовью Успенской. Поводом стало необычное поведение знаменитостей во время проведения мероприятия.

Дело в том, что Басков прямо на сцене поцеловал королеву русского шансона. Поклонники и пресса уже начали мысленно женить звезд, однако «натуральный блондин» решил внести ясность.

«Пресса уже бурлит, что я выбрал себе жену. Решил жениться на Успенской. Ей, мне кажется, уже давно не надо никого искать. Если бы она хотела, то она всегда была бы с кем-то. Я не думаю, что нас надо именно так соединять, чтобы вызвать какой-то ажиотаж», — пояснил Басков.

Также Николай Басков признался, что его сердце свободно, но одиночество не мучает его. Певец понимает, что тяжело найти возлюбленную, поскольку со временем каждый становится более закрытым, осторожным из-за прошлого опыта.

Ранее мы писали, что Николай Басков поцеловал грудь фанатки во время выступления.