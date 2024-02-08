Николаев рассказал о пьяной выходке, из-за которой его чуть не выгнали с ТВ: «Крыша поехала»

В декабре известному телеведущему Юрию Николаеву исполнилось 75 лет. Накануне своего 70-летия народный артист говорил, что не собирается выпускать мемуары, однако ситуация изменилась. Первый канал предложил ему выпустить книгу, и он согласился.

Книга будет не совсем автобиографичной. В ней Николаев планирует собрать небольшие зарисовки о своей жизни и выразить мысли о работе на телевидении.

В ней артист собирается рассказать правду и о нелицеприятных ситуациях в жизни, чтобы зрители видели его не только «белым и пушистым» и узнали о недостатках знаменитости.

«Я пережил „звёздную болезнь“, когда в 27 лет стал популярным и узнаваемым. Конечно, крыша у меня тогда поехала! Всё дозволено, всё можно! Помните, как в известной песне: „И на работу стал прогуливать, и похмеляться полюбил“», — рассказал Николаев в интервью газете «Моя семья».

Ведущий вышел тогда пьяным в прямой эфир, и это был всем заметно. Разразился жуткий скандал, а председатель Гостелерадио требовал уволить Николаева, но за артиста вступились старшие коллеги, и молодому ведущему дали второй шанс. Тогда он понял: подводить их нельзя, поэтому бросил пить.

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