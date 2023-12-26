«Грустно, что она уехала»: Юрий Николаев высказался об отъезде Пугачевой из РФ
Телеведущий Юрий Николаев обвинил Максима Галкина* в отъезде Пугачевой из России.
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Известный телеведущий Юрий Николаев высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире телепередачи «Малахов».
«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала…», - заявил Николаев.
Телеведущий отметил, что к переезду в другую страну Примадонну подтолкнул ее муж, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). При этом он подчеркнул, что не намерен кого-либо осуждать, хотя и признался, что ему искренне жаль Пугачеву.
Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России весной 2022 года. После отъезда артистка обосновалась в Израиле, однако в последние месяцы проживает на территории Кипра.
Ранее певец Антон Зацепин рассказал, что Алла Пугачева вернется в Россию умирать.
*(признан иноагентом на территории РФ)