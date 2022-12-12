«Вслед за маман»: Орбакайте попала в компанию звезд, критикующих Россию
Всегда казалось, что Кристина Орбакайте находится между двумя враждующими лагерями. С одной стороны, — есть ее мама, которая со скандалом покинула Россию; с другой — есть продюсеры, при которых очень важно вести себя сдержанно и избегать резких высказываний, чтобы не лишиться заработка. Но в последнее время карьера певицы словно оказалась приостановленной. Грядет «Голубой огонек», а Кристину даже не позвали на этот концерт. Но фоне всего происходящего артистка сделала смелый шаг, который, кажется, в очередной раз ударит по ее имиджу.
Так, в Сети появилась фотография, на которой дочка Аллы Борисовны находится в компании звезд, критикующих Россию. Речь идет про Чулпан Хаматову, Александра Молочникова, Максима Покровского и других эмигрировавших знаменитостей. Поклонники Орбакайте негативно отреагировали на эту публикацию: «"Нужно отправить ее к матери", "Орбакайте можно как-то придать ускорения вслед за маман", "Деньги не пахнут для нее"».
Фотографией поделился Молочников в социальной сети
Фото: Из профиля Instagram Молочникова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Почему артистка не побоялась такого действия: подобной фотографией она выразила свою политическую позицию, или просто Кристина хотела показать, что провела время в кругу опальных друзей ради их поддержки? Сама певица не дает никаких комментариев.
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