«Никого знать не желаю»: семья Олега Янковского отвернулась от его внебрачного сына

Легендарный актер Олег Янковский был романтиком не только на экране, но и в жизни. Несмотря на брак с Людмилой Зориной, СМИ писали о романах мужчины с самыми красивыми актрисами. Оказалось, что у знаменитости был внебрачный ребенок, которого он даже не упомянул в завещании.

Сына артисту родила коллега Елена Войновская. Она назвала его в честь любимого – Олегом. Сама она не рассказывала об отношениях с Янковским, но ее друзья выдали секреты женщины. Их роман продлился пять лет, но мужчина так и не бросил жену ради любовницы.

«Сейчас ее Олежику уже восемнадцать, и ей есть чем гордиться. Парень прекрасно учится, занимается спортом. Олег в курсе, кто его отец, он ведь как две капли воды похож на Олега Ивановича, который, увы, ничего ему не оставил», – цитирует PROZVEZD актрису Н, пожелавшую не называть свое имя.

Подруга актрисы отмечает, что Елена всю жизнь прожила с родителями в простой хрущевке, хоть и в хорошем районе. Несмотря на ребенка, она не просила у Янковского никаких денег.

Когда журналисты связались с бывшим мужем Войновской, он подтвердил, что сын действительно наследник легендарного актера.

«Я открываюсь не ради сенсации. Может, Янковские все-таки примут Олежку, ведь Филипп и наш Олег похожи. Братьям никогда не помешает общаться», – делился мужчина.

Но семья Янковских никак не комментирует эту историю. Когда СМИ позвонили брату Олега Янковского, Николаю Ивановичу он был не слишком разговорчив.

«Для меня у Олега только одна женщина — это его законная жена — Люда Зорина. Племянник у меня один — Филипп, его дети внучатые племянники. А как вы хотите? Олег мне больше никого не представлял! Поэтому больше никого знать не желаю», – отвечал родственник звезды.

Ранее мы писали о том, как невестка Олега Янковского – Оксана Фандера рассказала о самом личном.