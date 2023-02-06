«Давай расстанемся»: Оксана Фандера рассказала о самом личном

Супруга Филиппа Янковского Оксана Фандера – женщина незаурядная.

Еще в молодости она отличалась смелыми поступками и креативными, на грани фола, решениями. На творческий конкурс в ГИТИС нарядилась клоуном и эпатировала комиссию хлесткими словечками.

На собеседовании, которое вел строгий Анатолий Васильев, напротив, молчала, как рыба. Участвуя в первом в России конкурсе красоты «Московская красавица» нарядилась в мужскую рубаху и джинсы. Однако пробилась в финал и уступила только будущей королеве – Маше Калининой.

В одном из интервью актриса призалась, что соглашается на новые роли только тогда, когда…ей непонятно, как их играть.

Ну а сейчас Фандера, в свою очередь, загадала фолловерам загадку.

Выложила в Сеть психоделический пейзаж с исчезающими следами на тающем снеге. Подсказка в виде мантры: «Дорогой стресс, давай расстанемся.

Я пойду в тепло, а ты останешься и растаешься» ясности в трактовку не внесла.

Кто-то увидел в фотоработе следы своей умершей матери, кто-то – отражение общественных настроений и чаяний, кто-то – вечное соседство добра и зла.