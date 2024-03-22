«Никого у меня не осталось»: звезда «Ворониных» и «Интернов» умирает от рака в одиночестве

Актер Николай Зазуля умирает от рака в одиночестве. Он признался, что со страшной болезнью ему приходится справляться одному, так как ни родственников, ни друзей рядом с ним нет. А между тем пятен на его теле становится все больше.

В 2023 году звезда сериалов «Воронины» и «Интерны» признался, что у него диагностировал саркому. Все начиналось с небольшой родинки, но постепенно количество коричневых пятен стало увеличиваться. И этот процесс продолжается даже спустя время. Врачи никаких прогнозов на выздоровление не делают, но Николай все же ждет, что у него все-таки будет ремиссия.

«После каждых анализов говорят: «Будем лечить! Будем лечить». Я сам уже в Интернете почитал все о саркоме, не нашел ни одной истории о том, чтобы кто-то вылечился. Но всегда можно быть первым», - рассказал актер сайту Kp.ru.

Лечение рака требует немалых средств, но помочь Зазуле некому. Из родственников у него есть брат, но они уже много лет не общаются. Он отметил, что иногда они переписываются, но все-таки у каждого из них своя жизнь. А делать сборы среди незнакомых людей артисту стыдно. По мнению Николая, существует мнение, что есть некая «актерская братия», однако это не так. За все это время ему так никто и не помог.

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