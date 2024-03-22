«Чувствую себя не так плохо»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья

Популярный в начале 2000-х певец Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья. Его слова приводит aif.ru.

Как признался музыкант, несмотря на диагностированную у него более 15 лет назад левостороннюю прозопалгию лица, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Видел несколько своих свежих фото в интернете. Может, меня еще специально «окошмарили». Выгляжу на них я ужасно. Но чувствую себя не так плохо», - отметил артист.

Певец уточнил, что долгие годы занимается плаванием, гимнастикой, много ходит. Раньше, по словам Губина, он мог сделать максимум 50 гребков кролем, а после начинал задыхаться. Минувшим летом он несколько месяцев пробыл в Египте и зафиксировал кардинальные улучшения своей формы, сумев сделать уже тысячу гребков. Вдобавок исполнитель похвастался, что проходил по 25 километров по жаре с полным рюкзаком, хотя бегать он по-прежнему не может из-за больной спины.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему перестал выпускать новые музыкальные композиции.