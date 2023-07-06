«Никого не убила и хорошо»: Шаляпин прокомментировал нападение Светланы Светличной на медсестру

На днях в СМИ распространились новости, что 83-летняя актриса Светлана Светличная напала на медсестру в больнице. Об этом сообщила ее близкая подруга, пожелавшая остаться анонимной. Она рассказала, что звезде советского кино с каждым днем становится все хуже, и сейчас, по слухам, она и вовсе находится в психбольнице.

Родные Светличной пока никак не прокомментировали эту информацию. Однако охотно вышел на связь певец Прохор Шаляпин, который долгое время был в довольно хороших отношениях с артисткой. Он признался, что по-прежнему прекрасно к ней относится и считает, что, если она и напала на сотрудницу клиники, то не просто так. По мнению вокалиста, Светлану Афанасьевну сильно разозлили, по другой причине она бы не стала кидаться на человека.

«Значит, медсестра заслужила. Тут я полностью на стороне Светличной. Даже если у нее деменция и что-то с головой, она просто так не нападет. Наверняка, это все преувеличено», - отметил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

Кроме того, певец поделился, что считает всю эту историю раздутой, ведь хрупкая пожилая женщина не могла нанести кому-то серьезный вред. «Никого не убила и хорошо!» - подчеркнул Прохор и сказал, что лучше бы Светлана Светличная врезала ему.

Ранее врач объяснил, как можно помочь тяжелобольной Светлане Афанасьевне.