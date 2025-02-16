«Никого не слушайте»: Стас Садальский высмеял слухи об «ослепшей» Людмиле Максаковой

Актер Стас Садальский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об ухудшении зрения у народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Слухи о том, что актриса якобы ударилась о стену и «ослепла» он назвал неправдой.

«СМИ и ТВ нравится лгать. Они получают удовольствие от патологического вранья. Люди верят... Когда лгут, у слушающих и говорящих (выводы ученых) происходит небольшой выброс дофамина... В общем, хорошо кушайте и никого не слушайте! Хорошего дня», — написал Садальский в своем Telegram-канале.

В качестве доказательств он опубликовал снимок с Максаковой, сделанный 15 февраля. По словам Садальского, в этот день они встретились в грузинском ресторане и «немного выпивали».

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года актриса упала со сцены, после чего провела несколько дней в дневном стационаре офтальмологии. Тогда Максакова перенесла операцию: ей восстановили положение искусственного хрусталика. После этого у 84-летней актрисы начались проблемы со зрением. Она обратилась к врачам с жалобами на размытую картинку на правом и левом глазу.