Альбину Джанабаеву подловили в кафе без штанов и обручального кольца

44-летняя певица Альбина Джанабаева выложила короткое видео, на котором запечатлена без штанов и обручального кольца. Артистка в ярком наряде появилась в кафе.

Она была одета в красное пальто, колготки, туфли и удлиненный свитер. При входе певица обернулась, показав язык. Джанабаева выглядела счастливой и улыбалась.

Последнее видео спровоцировало новую волну обсуждений личной жизни исполнительницы. Артистка давно не публикует совместные фотографии с мужем и не появляется с ним на публике. Интернет-пользователи решили, что брак певицы потерпел крах.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе поднял ценник за выступление на новогодних корпоративах. Стоимость концерта увеличилась вдвое – до 12 млн рублей.

Джанабаева пошла тем же путем, что и муж. Ее выступление будет стоить 2,5 млн рублей. Некоторые музыканты, наоборот, снижают цену: так, певец Валерий Леонтьев готов приехать за 11 млн вместо 13,8 млн, как раньше.