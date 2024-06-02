«Никого к ней не подпускал»: раскрыта правда об отношениях Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова

В ночь с 29 на 30 мая ушла из жизни заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Накануне на Первом канале состоялась премьера документального фильма «Памяти Анастасии Заворотнюк», в котором рассказывается о жизни актрисы, а также собраны кадры с редкими интервью актрисы, которые она давала еще до онкологии. Так, в ленте рассказывается в том числе об отношениях знаменитости с экс-возлюбленным, актером Сергеем Жигуновым.

Анастасия Заворотнюк познакомилась с Сергеем Жигуновым на съемках сериала «Моя прекрасная няня», принесшего ей известность. Роман из экранного перерос в реальный, между артистами вспыхнули чувства. Во время съемок актер состоял в браке, но ради возлюбленной оставил жену, актрису Веру Новикову, с которой прожил более 20 лет, а Анастасия Заворотнюк ушла от мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, и сняла квартиру, в которой жила с детьми, дочерью Анной и сыном Майклом.

Однако отношения актеров продлились недолго — с 2006 по 2008 год. Вскоре Анастасия Заворотнюк ушла от Сергея Жигунова к фигуристу Петру Чернышеву, за которого вышла замуж в 2008 году, а спустя 10 лет у пары родилась дочь Мила.

Певец Михаил Боярский рассказал, что наблюдал за отношениями знаменитостей. По словам артиста, Сергей Жигунов ревновал Анастасию Заворотнюк ко всем. Более того, он даже запретил Михаилу Боярскому приближаться к актрисе на съемках проекта «Две звезды», и сам репетировал с ней все номера. Певец утверждает, что актер выступал охранником артистки.

«Жигунов никого к ней не подпускал», — заявил Михаил Боярский.

Сама Анастасия Заворотнюк намекала, что ждала от отношений с коллегой по сериалу большего, но до свадьбы дело так и не дошло.

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», — признавалась актриса.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга — глиобластомой.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жигунов приехал на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк.