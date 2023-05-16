Анатолий Вассерман объяснил, почему Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже давно не проживает в нашей стране. Год назад мужчина оборвал все связи с Россией и перебрался в Израиль. Несмотря на это, он остается самой обсуждаемой персоной в РФ. Не так давно стало известно, что супруг Пугачевой подал иск на Минюст и потребовал снять с него статус иноагента. В беседе с изданием «Взгляд» Анатолий Вассерман прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам мужчины, подобный поступок юмориста связан с желанием «восстановить доступ к кормушке». Анатолий отметил: у телеведущего есть финансовые проблемы из-за того, что его теперь не зовут на корпоративы.

«Корпоративы приносят гораздо больший доход, чем выступление, заработок от которого идет со сбора от проданных зрителям билетов», — цитирует kp.ru интервью Анатолия.

Ранее адвокат Матвеев раскрыл причину, почему юморист оспаривает статус иноагента. Высказывание эксперта читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 39-летняя Марина Максимова впервые появилась на ТВ после лечения и удивила всех своей худобой. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ