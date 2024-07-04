«Никогда так не убивался»: Вячеслав Малафеев рассказал о гибели первой жены в автокатастрофе

Экс-вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев откровенно рассказал о гибели жены в автокатастрофе. Это произошло 13 лет назад, но, как оказалось, спортсмен до сих пор не может отпустить эту часть своей жизни и винит себя в случившемся.

17 марта 2011 года Марина Безбородова возвращалась с вечеринки по случаю дня рождения близкого друга. Сообщалось, что женщина была за рулем автомобиля и не справилась с управлением. Машина вылетела с проезжей части, пробила рекламный щит и врезалась в дерево. Жена футболиста погибла на месте. Позже экспертиза показала, что в ее крови был обнаружен алкоголь.

Смерть супруги Вячеслав переживал очень тяжело. На съемках шоу «Место силы» он признался, что винит себя в том, что произошло с Мариной. Он считает, что именно из-за него она села за руль в тот день.

«Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь после этой трагедии изменилась. Я никогда так не убивался. Это было чудовищно тяжело. Если бы я не был на игре, она бы не поехала», - поделился Малафеев.

Чтобы выяснить, почему погибла Марина и есть ли в этом действительно его вина, футболист обратился к экстрасенсам.

Ранее дочь Вячеслава Малафеева рассказала, что начала пить алкоголь с 13 лет.