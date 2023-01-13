«Никогда раньше не была в таком весе»: Полина Гагарина пожаловалась на здоровье

Певица Полина Гагарина рассказала о своем минимальном весе и раскрыла секрет резкого похудения. Исполнительница дала интервью журналу «Ok!».

«Сейчас, например, я не занимаюсь спортом совсем, поскольку у меня уже какой-то долгий период времени бессонница. И это как раз следствие бешеного ритма и всяких эмоциональных переживаний. Организм приходит в какую-то мобильность, чтобы было легче, и сбрасывает еще 5 кг. В результате — 48 кг, я никогда раньше не была в таком весе. Это очень мало... Были серьезные перемены в личной жизни, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Это такой сложный, переломный процесс, который должен был случиться когда-то», — рассказала артистка.

Также звезда отметила, что на протяжении года работает с психологом. Сеансы проходят раз в неделю.

Напомним, что Полина Гагарина была в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, но развелась в декабре 2020 года. В вопросе об опеке общей дочери удалось прийти к решению без суда. У звезды также есть 15-летний сын Андрей от актера Петра Кислова.

Кроме этого, в Сети давно ходят слухи, что певица встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, но артистка никак это не комментирует.