Совсем обнищал: бывший муж Полины Гагариной переживает тяжелые времена

Судя по всему, дела у фотографа Дмитрия Исхакова после развода с популярной певицей совсем плохи. Так, например, ранее экс-супруг исполнительницы срочно избавлялся от роскошного автомобиля, а теперь и вовсе стало известно, что он вынужден лично раздавать листовки, чтобы хоть как-то найти клиентов.

Завистники тут же отметили, что развод с Полиной Гагариной оказался удовольствием не из дешевых, да и звездных клиентов, как и перспективных проектов, у Дмитрия заметно поубавилось. Очевидцы засняли оставшегося без гонораров Исхакова и выложили компромат в сеть, лаконично подписав компромат: «Когда развелся с Полиной Гагариной без отступных».

К слову, после продажи машины фотографу пришлось пересесть на общественный транспорт и любоваться видами Москвы из окна автобуса. Не так давно его засняли в одном из рейсовых автобусов в компании белокурой спутницы. При этом сам Дмитрий пока никак не комментирует свое безденежье и не спешит заявлять о финансовых проблемах. По его словам, гораздо больше он сейчас беспокоится о своем здоровье и отсутствии близкого человека.