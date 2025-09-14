«Никогда никому не задавай такие вопросы»: Николай Расторгуев жестко ответил журналисту

Певец Николай Расторгуев вышел из себя, когда его спросили о заработке. Telegram-канал «Хватит слухов!» опубликовал видео с бурной реакцией знаменитости на вопрос.

Расторгуев, после обращения корреспондента, отчитал работника СМИ за бестактность. При этом солист группы «Любэ» не скупился на слова.

«Никогда никому не задавай такие вопросы. Это тупизм. Это просто неприлично. Вообще о деньгах говорить неприлично — гонорары и так далее. Не ваше это собачье дело», — заявил Николай Вячеславович.

Стоящая рядом с музыкантом журналистка подумала, что он собирался ударить ее коллегу. Николай честно признался корреспондентке, что у него возникла такая мысль.

Ранее Расторгуев рассказал, кому завещает «Любэ». Владельцем группы может стать его старший сын.