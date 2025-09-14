«Когда я умру, это может произойти»: Расторгуев рассказал, кому завещает «Любэ»

Недавно старший сын Николая Расторгуева Павел заменил звездного отца в этно-опере «Князь Владимир». Пользователи Сети обратили внимание на поразительное сходство народного артиста с приемником — от глаз до тембра голоса. Лидер «Любэ» допустил, что в дальнейшем Павел может возглавить коллектив.

Расторгуев признался, что не против передать наследнику бразды правления коллективом, но только при одном условии.

«Сделать Пашу солистом в группе? Когда я умру, это может произойти», приводит слова артиста Абзац.

Павел появился в браке певца с Валентиной Расторгуевой. С 1990 года артист живет вместе со второй супругой Натальей. У них есть общий сын Николай.

Ранее Павел Расторгуев рассказал про суровый характер отца. По его словам, Николай участвует в подготовке к выступлению и, порой, бывает с ним суров, указывая на недочеты.

Также мы писали, что Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей.