«Никогда не забуду этот ад»: дочь Пригожина поделилась болью после пропажи мужа на СВО

Дочь продюсера Иосифа Пригожина сделала признание после новостей о пропаже мужа на СВО. Даная Пригожина заявила в соцсетях, что «пережила ад».

Не так давно девушка поделилась в соцсетях своей болью – ее супруг ушел на службу в 2023 году и не вернулся. Больше года его считают без вести пропавшим, но звездная наследница верит, что мужчина жив. На днях она снова поделилась своей болью.

«Лишь его сильнейшая любовь, смогла вернуть меня к жизни, в тот момент, когда разум и душа уже почти покинули мое тело… Я никогда не забуду этот ад, который пережила, ад который вместе со мной пережили мои близкие. И ту боль, которая заставляла задыхаться и обливала мое сердце кровью», – написала Даная в новой публикации.

Девушка напомнила фразу «Не стесняйся своих чувств и желаний, другой жизни для них не будет». Она добавила к посту песню певицы Анны Асти и пояснила, что каждая строчка отзывается в ней.

Напомним, что Даная вышла замуж за Евгения в 2022 году. Летом у них появился сын.

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин высказался о пропаже зятя.