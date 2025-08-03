Павел Дуров заказал для дня рождения возлюбленной ванну тирамису. Об этом стало известно из соцсетей.

2 августа возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова отпраздновала свое 25-летие. Торжество проходило в городе Сен-Тропе во Франции. На празднике была живая музыка, а сам Дуров приготовил для именинницы сюрприз.

Разработчик в финале вечера преподнес Вавиловой торт тирамису со свечками, который был приготовлен в ванне.

«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас еще больше», — подписала снимки девушка.

Судя по кадрам, Дуров позже посадил Вавилову в ванну с тортом — на одном из фото девушка хвастается испачканным платьем.