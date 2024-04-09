«Никогда не видел его в плохом настроении»: Глеб Матвейчук рассказал о последних днях жизни Евгения Кунгурова

Известие о скоропостижной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова повергло в шок его родных и близких. Они до сих пор не могут поверить в случившееся. Певец Глеб Матвейчук в беседе с mk.ru рассказал о последних днях жизни артиста.

По словам Глеба Матвейчука, он много общался с Евгением Кунгуровым. Артисты часто пересекались на концертах и съемках. Певец признался, что не замечал никаких перемен в состоянии Евгения Кунгурова. Глеб Матвейчук охарактеризовал артиста как человека со светлой душой.

«Я никогда не видел его в плохом настроении, он наоборот всегда поддерживал всех вокруг, был компанейским человеком, дружелюбным, со светлой душой — был человеком редких качеств», — рассказал певец.

Как отметил Глеб Матвейчук, никаких предпосылок смерти оперного певца не было. По словам артиста, в последнее время у Евгения Кунгурова наблюдался рост в карьере.

«Он был одним из самых ярких оперных артистов, которые снимались на многих каналах, у него были концерты. Как мне кажется, с точки зрения творческого роста он был одним из ведущих артистов», — подчеркнул Глеб Матвейчук.

Также певец рассказал, что Евгений Кунгуров никогда не распространялся о семейных проблемах, однако часто говорил о своих детях. В 2016 году у артиста родился сын Иван, а в 2022 году — дочь Ариадна.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажного дома в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Участник проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что отец Евгения Кунгурова раскрыл правду о его смерти.