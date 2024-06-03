«Никогда не уживутся вместе»: Валерия рассказала, что друзья говорили о ее разводе с Пригожиным
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Певица Валерия рассказала, как знакомые предрекали ей развод с Иосифом Пригожиным. Несмотря на слова близких, звезды счастливы вместе много лет. Об этом она сообщила в интервью Леди Mail.ru.
Дело в том, что певица и продюсер по знаку зодиака Овны. Многие считают, что им очень тяжело долго находиться рядом.
«Когда мы встретились с моим мужем, и как только мы обнаружили, что мы два овна, все говорили: «О, два овна никогда не уживутся вместе! Это огненные знаки, они слишком энергичные, активные, то есть они пожирают друг друга», – поделилась звезда.
Исполнительница заметила, что Овны бывают разными, поэтому они с Иосифом прекрасно понимают друг друга. 5 июня у супругов будет двадцатая годовщина свадьбы.
«Сегодня тема предсказаний, гаданий, экстрасенсорики очень популярна, и кто-то во все это верит», — порассуждала артистка.
Новый трек Валерии тоже связан с эзотерикой. Она записала песню под названием «Таро». При этом женщина не верит в такие предсказания. Она считает, что в первую очередь следует слушать свое сердце.
Напомним, что Пригожин тоже часто высказывается о любви к жене в интервью. Он признавался, что Валерия – его судьба. За годы брака они не только не потеряли сильные чувства, но и стали настоящими друзьями.
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