«Я понимаю, что мне исполняется не 43 года»: Ксения Собчак расстроилась из-за своего возраста

Журналистка Ксения Собчак призналась, что расстроилась, когда ей сообщили о возрасте. Телеведущая не унывает, но принять, что ей уже 44 года, пока сложно. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

В начале ноября Собчак масштабно отпраздновала день рождения. Торжество организовывал ее муж Константин Богомолов. Среди гостей были замечены многие знаменитости, и даже спустя несколько недель журналистка продолжала распаковывать брендовые подарки. Например, Филипп Киркоров купил для именинницы оригинальный клатч в форме ежика.

Однако за день до праздника телеведущая была расстроена – она почему-то считала, что ей исполняется 43, а не 44 года.

«Менеджер по SMM согласовывает со мной пост о 44-летии, шарики и все такое, и только тогда я понимаю, что мне исполняется не 43 года… Честно говоря, немного расстроилась. Но я не унываю: где-то там пластические хирурги меня ждут, но пока я еще продержусь пару лет», - поделилась Собчак.

