«Никогда не существовало»: почему Ярмольник в ярости от вопросов про Высоцкого

Фотограф Валерий Плотников, друг актера Леонида Ярмольника, рассказал, что знаменитость приводят в ярость вопросы про Высоцкого. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

По словам Плотникова, Леонид Ярмольник умеет дружить. Своей будущей женой Оксаной он восторгался бескорыстно, пока еще был жив Высоцкий.

Отмечается, что Ярмольник уговаривал Валерия снять Оксану и описывал, что она уникальной красоты женщина.

Напомним, что Оксана Афанасьева была последней любовью Высоцкого. Она была с ним вплоть до его смерти в 1980 году. А в 1983 году вышла замуж за Леонида Ярмольника и родила ему дочь Александру.

Плотников рассказал, что не знает, был ли Ярмольник влюблен в Оксану, когда был жив Высоцкий. Если и был, то для него это было запретной темой.

Подчеркивается, что когда сам Плотников увидел Оксану, то тоже был поражен ее красотой. После этого, фотограф корил себя, что не снимал Оксану раньше.

«Любовного треугольника Высоцкий – Оксана – Ярмольник никогда не существовало. Поэтому все вопросы на эту тему Леонида Ярмольника приводят, можно сказать, в ярость», – отметил друг артиста.

На данный момент Леонид и Оксана женаты уже 40 лет. Плотников отметил, что у них счастливый брак.

Ранее друг Леонида Ярмольника рассказал об особенностях характера актера.