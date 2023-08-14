«Это же мука»: друзья Леонида Ярмольника выдали всю правду об актере

Звезда фильма «Одесса» Леонид Ярмольник получил от друзей прозвище «свободного художника». Он живет так, как пожелает, при этом не гонится за почетными званиями. Приятель Леонида Ярмольника рассказал корреспондентам издательства «Мир новостей» об особенностях характера и поступках актера.

Мальчик из Львова в свое время хотел поступить в Ленинградский театральный институт. Только вот приемная комиссия посоветовала ему подыскать себе какую-нибудь другую профессию из-за акцента. Несмотря на это, Ярмольник отучился в Щукинском училище и построил блестящую актерскую карьеру.

На счету у знаменитости более 100 ролей. Кроме того, он реализовал себя и как продюсер. Интересно, что Леониду Исааковичу предлагали получить звание народного или заслуженного артиста РФ, но он отказался от этого, поскольку не верит в силу регалий.

Друзья актера говорят о нем только хорошее.

«Всяко между нами случалось. Но с этим парнем я в разведку пойду – мое высшее мерило человеческого достоинства», – отметил Михаил Захарчук.

Журналист добавил, что Ярмольник очень прагматичный, «цепкий и расчетливый», однако при этом артист долгое время тратил много денег и сил ради спасения коллеги Леонида Филатова.

«Ведь это же мука, три года, не день-два, даже не месяц. Он и деньгами помогал, и не деньгами», – утверждает сам Филатов.

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