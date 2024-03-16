«Никогда не страдала отсутствием ухажеров»: Алена Яковлева разоткровенничалась о личной жизни

62-летняя Алена Яковлева рассказала, что всегда была окружена вниманием мужчин. Актриса поделилась подробностями о личной жизни в беседе с изданием StarHit.

По словам знаменитости, из-за тяжелого рабочего графика у нее просто не хватает времени на построение новых серьезных отношений.

«Вы знаете, я никогда не страдала отсутствием ухажеров. Но на них опять-таки нужно время. Поэтому, к сожалению, это точечные выгулы – какие-то походы в кино, в театр, на выставки», – призналась артистка.

Алена Яковлева настолько сейчас погружена в творчество, что даже не может позволить себе часто видеться с внучкой и другими членами семьи.

«К тому же существуют еще бывшие мужья, возлюбленные, на которых мне тоже приходится тратить время. Так что сложно с личной жизнью», – отметила актриса.

Звезда театра и кино поддерживает теплые отношения со многими бывшими избранниками. Яковлева всегда старается расставаться с мужчинами без скандалов, хотя порой это сложно из-за накопившихся обид и разочарования.

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