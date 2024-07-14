«Никогда не спорю с дураками»: обвиняемая в разводе Алсу Анастасия Решетова намекнула, как относится к хейту

Модель Анастасия Решетова, втянутая в скандал с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, снова прервала молчание. В личном блоге обвиняемая в связи с мужем артистки девушка объявила рубрику «Вопрос — ответ» и предложила подписчикам позадавать ей вопросы, пообещав на них ответить. Экс-возлюбленная рэпера Тимати намекнула, как относится к негативным высказываниям в свой адрес.

Один из подписчиков поинтересовался, как Анастасии Решетовой удается сохранять спокойствие. В качестве ответа модель опубликовала в соцсети картинку с анекдотом. Внимание пользователей привлекла фраза: «Я никогда не спорю с дураками». Многие решили, что таким образом девушка намекнула на то, что не обращает внимание на волну критики и хейта в свой адрес и считает недоброжелателей «дураками».

Напомним, в последнее время в СМИ активно обсуждают скандальный развод Алсу и Яна Абрамова после 18 лет брака. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее певица подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама «разлучница» пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

О ситуации вокруг расставания Алсу с мужем уже высказались многие знаменитости, среди которых: певец Филипп Киркоров, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская, балерина Анастасия Волочкова, певица Нюша, юрист Катя Гордон и другие.

Ранее мы писали о том, что появилась переписка Алсу с предполагаемой любовницей ее мужа Анастасией Решетовой.