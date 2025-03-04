«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев похвастался возлюбленной после интервью о смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал активнее вести социальные сети после интервью, в котором впервые откровенно рассказал о смерти певицы Жанны Фриске и отношениях с ее семьей. Недавно, например, он ответил на вопросы поклонников и по их желанию показал свою возлюбленную Екатерину Тулупову.

Свою избранницу, которую встретил после кончины Фриске, Шепелев практически не демонстрирует в Сети и не выводит в свет. Поэтому фанаты попросили его опубликовать фото женщины, и Дмитрий не отказался. Он разместил свежий снимок, на котором показал лицо Екатерины вблизи.

«Никогда не скрывал», - отметил телеведущий.