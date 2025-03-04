«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев похвастался возлюбленной после интервью о смерти Фриске
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Телеведущий Дмитрий Шепелев стал активнее вести социальные сети после интервью, в котором впервые откровенно рассказал о смерти певицы Жанны Фриске и отношениях с ее семьей. Недавно, например, он ответил на вопросы поклонников и по их желанию показал свою возлюбленную Екатерину Тулупову.
Свою избранницу, которую встретил после кончины Фриске, Шепелев практически не демонстрирует в Сети и не выводит в свет. Поэтому фанаты попросили его опубликовать фото женщины, и Дмитрий не отказался. Он разместил свежий снимок, на котором показал лицо Екатерины вблизи.
«Никогда не скрывал», - отметил телеведущий.
Напомним, что с Тулуповой Дмитрий познакомился благодаря детскому саду, в который ходили их дети. Она поддержала артиста в тяжелый период после смерти Жанны и смогла занять особое место в сердце Шепелева. Тем не менее, он до сих пор не сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Хотя, как сам признался, думает об этом. Поэтому не исключено, что в скором времени Екатерина станет его женой.
Ранее Дмитрий Шепелев выложил в открытый доступ книгу о Жанне Фриске.