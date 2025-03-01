«Для меня эта история закончена»: Дмитрий Шепелев выложил в открытый доступ книгу о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев, прервавший молчание впервые за 10 лет после смерти Жанны Фриске, выложил в открытый доступ книгу о певице. В своем Telegram-канале шоумен отметил, что издание может «принести пользу» людям, но добавил, что для него «эта история закончена».

В своем первом за долгое время интервью Дмитрий Шепелев обращался к своей книге «Жанна», которую он написал в 2015 году. Издание рассказывало о жизни и творчестве Жанны Фриске, а также о ее тяжелой болезни, а тираж составил более 45 000 экземпляров.

По словам артиста, он «не собирался возвращаться» к книге, но изменил свое решение, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с той же ситуацией. Дмитрий Шепелев признался, что мысли, изложенные в издании, «уже не его», и в его жизни «началась новая глава» и прошлое он давно отпустил.

«Необычное ощущение — это мои слова, я помню, как писал это, и в то же время уже не мои — я изменился. Прочитал еще несколько страниц и понял — для меня эта история закончена, началась новая глава моей жизни. Но болезнь, о которой идет речь в этой книге, никуда не ушла, она всегда рядом, не для меня, но для кого-то другого», — заявил телеведущий.

Дмитрий Шепелев выразил надежду на то, что его книга «принесет пользу» людям. При этом шоумен добавил, что за эти годы медицинские технологии продвинулись вперед, однако «неизменным» осталось «главное — надежда».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают родители и сестра Жанны Фриске, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев ответил на критику после интервью. Телеведущий заявил, что ему было «тяжело возвращаться в прошлое».