«Никогда не растворяться в мужчинах»: бывшая жена Аскольда Запашного тяжело переживает развод с артистом

Бывшая жена Аскольда Запашного призналась, что разочаровалась в мужчинах после измены артиста. В личном блоге Элен Райхлин рассказала, что тяжело переживает развод с мужем, и раскрыла, как ей удается отвлекаться от «ада» в жизни.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ Аскольд Запашный, которого долгие годы все считали примерным семьянином, признался, что развелся с женой после 18 лет брака, но перед этим изменил ей с девушкой, которая родила ему сына. Экс-супруга дрессировщика не скрывает: она потрясена случившимся и сейчас переживает тяжелый период. Теперь Элен Райхлин с опаской относится к мужчинам и привыкает к новой жизни, где учится любить себя.

«Любить себя, очень сильно. Любить каждый день. Идти к своей цели и мечте. Учиться и узнавать новое. <…> Быть преданной себе и своим убеждениям и никогда не растворяться в мужчинах. Увы, вожди нынче не те…» — высказалась бывшая жена Аскольда Запашного.

Бороться с негативными мыслями женщине помогают работа и спорт.

«Самое изнурительное — это мысли в голове. Они не оставляют тебя ни на минуту. Даже во сне мысли тебя атакуют. <…> Это самокопание — „Почему?“, „Почему именно с тобой произошло?“ И главное — „Что ты сделала не так?“ И я приняла решение, одно и самое правильное — работать. Заполнить свои мысли работой, учебой, спортом и так далее», — поделилась Элен Райхлин.

По словам экс-супруги артиста цирка, она «готова пахать и пахать» и не планирует останавливаться: «Остановишься, сделаешь передышку — и снова врата ада тебя затаскивают». Уже долгое время Элен Райхлин живет в строгом режиме, но только это помогает ей пройти через трудный период.

«Я изнуряла себя до такого состояния, что в 22:00 была не в состоянии даже разговаривать. Я выработала систему. За системой пришла привычка. <…> Спорт и ежесекундная поддержка семьи и друзей удержали меня от того, чтобы не утонуть в мыслях», — призналась экс-супруга дрессировщика.

