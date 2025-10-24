Полина Диброва пожаловалась на Романа Товстика, который балует экс-жену Елену. Слова модели передает StarHit.

В Москве состоялась премьера фильма «Мажор в Дубае», которую посетили многие звезды, в том числе и Полина. Увидев модель на красной дорожке, журналисты атаковали ее вопросами о жизни после развода. Сотрудники СМИ поинтересовались, как Диброву балует новый избранник Роман Товстик. Модель пожаловалась на недостаток внимания от бизнесмена, который уделяет много времени бывшей жене.

«Он балует свою бывшую жену тем, что они пытаются договориться и разделить имущество», — заявила Полина.

Также у Дибровой спросили, будет ли она поздравлять с днем рождения экс-супруга. Модель намекнула, что ничего дарить Дмитрию не собирается.

«Дети обязательно что-нибудь ему приготовят, а я посодействую», — резюмировала она.

Напомним, Диброва ушла от телеведущего к Роману Товстику, который был другом семьи. Ради отношений с моделью бизнесмен расстался с супругой, родившей ему шестерых детей.

