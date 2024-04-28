Актер Милош Бикович назвал первенца Василием. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

В январе 2024 года актер Милош Бикович рассказал, что его супруга родила первенца. Тогда звезда «Холопа» опубликовал в личном блоге рисунок, на котором изображена семья. Уже в феврале артист показал ребенка на фото, однако он до последнего хранил в тайне его имя.

Как удалось выяснить журналистам, Бикович и его жена Ивана Малич, назвали ребенка Василием. Сам актер признается — с появлением сына он практически не высыпается.

«Я не высыпаюсь, да. Никак не восстанавливаюсь. Я — робот. Сплю где-то три-пять часов», — рассказал он.

Напомним, актер Милош Бикович и модель Ивана Малич начали встречаться в 2022 году. Уже спустя год они обрадовали фанатов новостями о свадьбе и скорых родах.

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