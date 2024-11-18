«Никогда не показывала»: Виктория Боня выложила фото с младенцем

«Я тут такая юная. Никогда не показывала эти фотографии, так как маленькую дочку показывать не решалась. Смотрите на нас с Анджелиной. Когда она только родилась, ее китайская кровь чуть не взяла верх», — с иронией написала артистка.

Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Спустя три месяца романа знаменитость рассказала бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и отметил, что не против ребенка, и в 2012 году у пары появилась дочь. Телеведущая отмечала, что ради наследницы сохранила со Смерфитом дружеские отношения после разрыва, поэтому периодически встречается с бывшим возлюбленным.

У дочери знаменитости нет паспорта РФ, девочка является подданной Монако. По словам Бони, она никогда не препятствовала встречам Анджелины с отцом и не боялась, что Алекс отберет у нее наследницу.

Ранее мы писали, что 12-летняя дочь Виктории Бони потребовала забрать ее из Англии.