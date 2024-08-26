«Никогда не пила на людях»: фаворит Пугачевой прокомментировал потерю голоса Аллы из-за алкоголя

Фаворит певицы Аллы Пугачевой Сергей Савин прокомментировал сообщения о том, будто артистка потеряла голос из-за алкоголя. Он заявил, что Примадонна не пила на людях и тем более в присутствии композитора Александра Градского.

Савин заявил: Пугачева знала, что Градский был в числе ее недоброжелателей. При этом певица могла выпить, но с бокалом ее видели только дома и исключительно самые близкие люди.

«Алла никогда не стала бы выпивать в присутствии Градского, понимая, какая из этого начнется канитель слухов… Она никогда не пила на людях именно потому, что понимала, что ее заснимут и эти фото разойдутся с чудовищными комментариями», - сказал Савин aif.ru.

Он отметил: люди, рассказывающие, будто видели Пугачеву в неподобающем виде, не относятся к числу ее близких. Попасть в близкий круг могли немногие – такие люди точно не стали бы рассказывать, что певица пьет после концерта, говорит фаворит артистки.

Ранее журналист Евгений Додолев привел слова Градского по поводу Пугачевой – они опубликованы в книге, выпущенной к 70-летию композитора.

Градский говорил, будто Примадонна увлекалась шампанским после концерта. При этом она якобы давала 10 концертов в год в пяти-шести местах, и на первом-втором выступлении у артистки начинались проблемы с голосом.