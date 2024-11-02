«Никогда не отказывался от алиментов»: возлюбленная Владимира Селиванова высказалась о его разборках с экс-женой

Нынешняя девушка Владимира Селиванова заступилась за возлюбленного и заявила, что он ежемесячно выплачивает дочери алименты. Об этом она сообщила в личном блоге.

Александра Калмыкова вмешалась в конфликт артиста с его экс-супругой Викторией, которая публично называет его плохим отцом и обвиняет в том, что тот не принимает участия в жизни дочери. Девушке стало обидно за возлюбленного и она решила не отмалчиваться.

Александра призналась, что Владимир не отказывается от наследницы. Более того, он продолжает исправно выплачивать 200 тысяч рублей дочери каждый месяц. Однако, по словам Калмыковой, бывшая жена Селиванова забирает эти деньги, чтобы тратить на личные нужды.

«Вова никогда не отказывался от алиментов... Тратила на себя, абонементы в фитнес, новые туфельки и, конечно, свой удачный бизнес. Такой удачный, что на закрытие долга по налогам и укрывной материал выманила обманным путем у Вовы деньги. А Ева приезжала к нам в ободранных лосинах. Я всегда заказывала и покупала ей одежду от души», — возмутилась Александра в социальных сетях.

Девушка уточнила, что Виктория звонила Владимиру с требованием об увеличении суммы выплат. Услышав отказ со стороны артиста, она решила попробовать манипулировать бывшим супругом через общую дочь: наследница звонила отцу в слезах с просьбой перевести маме деньги, иначе она не сможет встретиться с папой и отправиться с ним на отдых. Тогда Селиванов предложил Виктории каждый месяц переводить по 150 тысяч рублей, но при этом оплачивать дополнительные расходы. Однако такой вариант экс-жену не устроил, поэтому она вынесла личные разборки на всеобщее обозрение, что не понравилось актеру.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Селиванов объяснил, почему захотел забрать дочь у экс-жены.