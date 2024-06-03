«Никогда не отдам дочь за границу»: Филиппа Киркорова осудили за его решение отправить детей учиться за рубеж

Недавно стало известно, что певец Филипп Киркоров отправил своих детей, 12-летнюю Аллу-Викторию и 11-летнего Мартина, учиться за границу. Эту информацию подтвердил и отец артиста Бедрос Киркоров. Близкая подруга певца, диджей Катя Гусева, в беседе с The Voice призналась, что была удивлена решением Филиппа Киркорова.

Исполнитель хита «Просто подари» старается ни в чем не отказывать дочери и сыну. Филипп Киркоров стремится дать детям хорошее образование. Так, с первого класса наследники артиста ходили в частные учебные заведения, расположенные в Подмосковье. Известно, что в прошлом году певец проводил сына в пятый класс в технолицей имени В.И. Долгих в Истре. Примечательно, что стоимость одного учебного года в учреждении составляет 900 тыс. рублей.

Теперь Филипп Киркоров решил, что его детям будет лучше получать образование за рубежом. Отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров, подтвердил эту информацию и признался, что расстроился из-за редких встреч с внуками.

Внезапное решение артиста отправить дочь и сына на обучение в другую страну удивило не только поклонников Филиппа Киркорова, но и людей из его окружения. Диджей и близкая подруга певца Катя Гусева заявила, что не знала о его планах и была удивлена этой новостью.

Диджей подчеркнула, что считает образование в России лучшим и не смогла бы отправить свою 20-летнюю дочь Арину учиться за рубежом.

«Свою дочь я бы не отдала за границу никогда, потому что я выступаю за российское образование. Потому что так, как у нас учат и преподают, — нигде так не преподают! Моя дочь Арина училась в Плехановском лицее, а сейчас она учится в РУДН», — заявила Катя Гусева.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал, что собирается переселить своих детей. Артист поделился, что уже готовит для наследников дом рядом со своим особняком в Подмосковье.