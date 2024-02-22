«Никогда не хотелось уехать»: Тутта Ларсен высказалась об эмиграции из РФ

Известная телеведущая Тутта Ларсен высказалась о возможности эмиграции из России. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

По словам артистки, она не считала себя «человеком мира» даже в годы работы на телеканале MTV Russia.

«Мне никогда никуда не хотелось уехать. <…> Мне хотелось бы иметь возможность путешествовать… Но меня часто спрашивали: «Тутта, а почему вы не уезжаете? Вы же человек мира?» Нет! Моя родина там, где мои люди», - поделилась телеведущая.

Тутта Ларсен отметила, что ни в одной другой стране мира не сможет собрать такое же окружение, как на Родине. Она добавила, что не будет счастлива за границей даже с большим количеством денег и особняком.

Кроме того, экс-ведущая MTV Russia поделилась мнением об уехавших из России после начала СВО артистах. Знаменитость призналась, что не может не осуждать тех, кто поливает грязью родную страну и продолжает зарабатывать деньги на ее территории.

«Я им сочувствую. Считаю, что это их ошибка. Ты всегда будешь жить в некоем раздвоении, в каком бы «раю» не оказался, на какой бы яхте не плавал», - уточнила Тутта Ларсен.

Ранее дочь певца Михаила Турецкого сообщила об отъезде из России.