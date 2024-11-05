НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 ноября 2024, 14:58
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Никогда не делала пластику, плавала с акулами: что известно о подруге Павла Дурова Юлии Вавиловой

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала несколько фактов о себе .
Никогда не делала пластику, плавала с акулами: что известно о подруге Павла Дурова Юлии Вавиловой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основатель Telegram Павел Дуров по-прежнему находится во Франции, где против него возбуждено дело. Миллиардера вот уже длительное время сопровождает блогерша Юлия Вавилова, о которой не так много информации в Сети. Однако журналисты узнали о девушке некоторые факты.

Они представили подписчикам сведения, уже когда-либо обнародованные самой Юлией. Итак, о блогерше известно, что она любит экстрим и иногда рискует жизнью. Например, Вавилова плавала с акулами и крокодилами, передает Telegram-канал Антиглянец.

Также в свободное время девушка занимается скайдайвингом и верховой ездой. Расслабляться после всех этих развлечений юлия любит с помощью медитации. Причем она занимается ей каждый день.

Вероятно, что блогерша имеет отношение к советскому ученому Николаю Вавилову, однако это пока не подтверждено. Что касается внешности девушки, то она никогда не делала пластических операций.

Ранее Павел Дуров признался в любви своей 24-летней спутнице. Он рассказал, что из-за стресса она не так давно потеряла ребенка.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Антиглянец
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Павел Дуров
отношения
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