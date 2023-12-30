«Мама экономила на всем, чтобы мне его купить»: Сергей Лазарев назвал свой самый запоминающийся подарок

Российские знаменитости тоже когда-то были детьми и верили в новогоднее чудо. Певец Сергей Лазарев рассказал, что однажды Дед Мороз подарил ему самокат.

Артист долго мечтал о самокате в детстве и наконец получил долгожданный подарок на Новый год.

«Мама экономила на всем, чтобы мне его купить. А в прошлом году на Новый год она подарила мне шарф, который связала своими руками», — цитирует Сергея mk.ru.

С поклонниками у Лазарева давно действует следующий уговор: он просит не дарить ему цветы и подарки. По словам артиста, лучше отправить деньги на благотворительность — достаточно пожертвовать небольшую сумму, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Напомним, ранее Сергей Лазарев признался, что пожелал бы на Новый год хороших новостей для граждан России.