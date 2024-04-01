«Никогда не были приятельницами»: Бородина рассказала о скандале с Седоковой

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала скандале с певицей Анной Седоковой на съемках реалити-шоу «Последний герой». Соответствующее заявление звезды прозвучало в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном на YouTube.

По словам телеведущей, она никогда не дружила с бывшей солисткой группы «ВИА Гра», хотя знаменитости периодически и общались.

«Мы нормально общались с Аней, но мы никогда не были даже приятельницами. Мы здоровались, общались, но у нас не было никакого близкого коннекта», — заявила Бородина.

Блогерша отметила, что создатели «Последнего героя» изначально ждали от нее жесткости. В частности, Ксения не должна была становиться другом для звездных участников проекта. Организаторы также предупредили, что коллеги будут ныть, ругаться и всячески выражать свое недовольство во время съемочного процесса, однако Бородина обязана не реагировать на это.

Артистка подчеркнула, что одними из самых капризных участников на реалити-шоу оказались рэпер Птаха и Седокова. Она добавила, что именно эти знаменитости обрушились на нее с наибольшей критикой из-за ее равнодушия во время съемок.

«Но правда, вот что Птаха, что Анечка, они вели себя слишком капризно. Они мне говорят: „А ты бы смогла так?“ Я говорю: „Ребят, я — нет, поэтому я не приехала сюда в качестве участника“», — заключила она.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что не может понять, откуда у нее столько хейтеров.