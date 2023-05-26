«Мало пользуется спросом»: 69-летняя Лайма Вайкуле лишилась последнего источника дохода

Год назад Лайма Вайкуле оборвала все связи с РФ. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной подобного стали ее гневные комментарии в адрес россиян. В новом интервью для mk.ru Игорь Сандлер высказался о поведении артистки.

По мнению продюсера, певица «всегда была себе на уме». Вот почему его не удивил поступок Вайкуле. Кроме того, мужчина считает, что слова и действия певицы расходятся, поэтому нельзя предугадать ее дальнейший шаг.

«Когда перед тобой стоит выбор, в итоге победит то, что сидит у тебя в подкорке. Вот из Лаймы все и полезло. Она — человек скрытый, с двойным дном», — пояснил Игорь.

Также продюсер заявил о финансовых трудностях Вайкуле. Мужчина отметил: 40 лет назад знаменитость пользовалась популярностью, но теперь у нее с заработком стало «все гораздо хуже». Причиной этого является отсутствие спроса на Лайму.

«Люди ходят на звезд, а старая гвардия мало пользуется спросом», — резюмировал Игорь.

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