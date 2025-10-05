«Была этим тронута»: Краймбрери дважды получила предложение руки и сердца от Давы
© Starface.ru
Мари Краймбрери призналась, что дважды получала предложение руки и сердца от Давы.
Артистка вспомнила, что блогер впервые решился на этот шаг еще до их расставания — тогда Мари ответила согласием. Однако спустя некоторое время их отношения прервались, а свадьба так и не состоялась.
После примирения и возобновления отношений Дава вновь предложил Мари стать его женой. Артист тогда признался возлюбленной, что не хотел оставлять никаких сомнений в серьезности своих намерений, из-за чего решил сделать второй шаг официальным.
«Мы смеялись с того, что наконец-то нашлось время хоть в декрете расписаться. Он мне предложение сделал сильно до этого... Я два раза сказала "да". Я — счастливая женщина... Он решил, что в новых отношениях нужно сделать новое предложение. Я была этим тронута», — рассказала исполнительница в интервью Надежде Стрелец.
Впоследствии пара узаконила отношения. Роспись состоялась во время беременности. А уже в мае появились новости о том. что они впервые стали родителями.
