«Никогда на тебе не женюсь»: любовница Абдулова рассекретила подробности романа с актером

Одной из самых известных любовниц актера Александра Абдулова была журналистка Лариса Штейнман. Она рассекретила подробности романа с артистом и рассказала, как живет сейчас.

Отношения Абдулова и Штейнман начались в 80-е годы, но в публичное поле вышли незадолго до смерти артиста. Тогда журналистка выпустила книгу, в которой подробно описала роман с Александром и заявила, что воспитывает от него дочь. Однако ДНК-тест не подтвердил родство девочки с Абдуловым.

После нескольких лет романа Лариса надеялась выйти замуж за актера, но он был категорически против.

«Когда я поняла, что влюбилась, то первое, что он мне сказал: «Я на тебе никогда не женюсь. Я тогда надела белое платье, купила цветы, намекнула ему, но он отрезал»», — сказала она в эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Штейнман рассказала, что пыталась бороться с алкоголизмом Александра и разгоняла его компаньонов. За это они невзлюбили женщину.

Рассталась пара, когда у Абдулова неожиданно пропали золотые часы. В их краже обвинили Ларису. Она утверждает, что все это специально подстроили его друзья, которых удалось убедить актера в ее виновности.

После расставания журналистка встречалась с богатым французом. Она переехала к нему в Париж. Затем у Штейнман был роман с итальянцем. Но теперь она вернулась в Россию, где почти год живет в монастыре.

Лариса планирует отдать два старых дома на Волге монастырю и совсем уйти из мирской жизни. Она хочет посвятить себя служению Богу и церкви.

Напомним, ранее Елена Проклова сказала, что монастырь не спасет бывшую любовницу Абдулова.