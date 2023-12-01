«Монастырь ее не спасет»: актриса Проклова высказалась о любовнице Абдулова

Актриса Елена Проклова рассказала, что лично знакома с любовницей Александра Абдулова, журналисткой Ларисой Штейнман, которая в этом году ушла в монастырь. Артистка считает, что экс-возлюбленная актера никуда не сможет убежать, как бы не пыталась.

Известная актриса стала гостьей программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Темой передачи стала жизнь Ларисы Штейнман, которая после шикарной жизни во Франции тайно вернулась в Россию.

«Я знаю, что ты ушла в монастырь из-за своей матери. Ты коришь себя, что при жизни ей не помогала. Но это место тебя не спасет», — сказала Проклова.

Она также добавила, что Абдулов обладал мощной харизмой и энергетикой. В него легко влюблялись женщины.

Весной стало известно, что самая известная любовница актера ушла жить в Топловский женский монастырь в Крыму. В интервью «Экспресс газете» она говорила, что учится смирению и послушанию. Штейнман рассказывала, что приехала в монастырь для перезагрузки.

Ранее 16-летняя дочь Абдулова призналась, что мать не хотела видеть ее актрисой.