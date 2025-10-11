«Никогда этого не скрывала»: Мари Краймбрери ответила на слухи о хирургических вмешательствах

Мари Краймбрери ответила на слухи о хирургических вмешательствах.

Певица уже не раз становилась героиней слухов о множестве пластических операций. Однако она утверждает, что никогда не обращалась к хирургам. Но Мари призналась, что делала косметологические процедуры.

Артистка отметила, что в приписываемых ей «десятках вмешательств» нет ни капли правды. Она предложила поклонникам обратить внимание на свои фотографии без макияжа и ретуши.

«Недавно я выкладывала снимки из роддома. Хоть бы одна адекватная женщина написала, что у меня уголки глаз и губ такие же, как раньше. Там я полностью без макияжа. Конечно, никакой пластики я не делала. Единственное, что изменено — это зубы, и я никогда этого не скрывала», — заявила Краймбрери в беседе с Надеждой Стрелец.

По словам певицы, изменения во внешности на разных фото связаны исключительно с освещением и макияжем, а не с хирургическими вмешательствами. Мари также резко высказалась о врачах, которые публично анализируют внешность знаменитостей. Она назвала такие комментарии безответственными и опасными.

«Самое страшное — что к таким „специалистам“ потом кто-то реально идет. Женщина, которая приписала мне 105 операций, ведь делает кому-то уколы! Это ужасно», — возмутилась Мари.

Кроме тоого, Краймбрери призналась, что после рождения ребенка впервые по-настоящему приняла и полюбила свое тело, невзирая на слухи и домыслы окружающих.

